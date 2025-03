7/15

Kaspar Capparoni interpreta Federico II di Svevia. Dopo gli esordi in teatro negli anni Ottanta, ha recitato in film di registi celebri, da Phenomena di Dario Argento a Il commissario Lo Gatto di Dino Risi, in numerose fiction, da Incantesimo a Elisa di Rivombrosa, e in reality come Ballando con le Stelle e L’isola dei famosi. Nel 2003 era stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e di sequestro di persona nei confronti dell’allora moglie Ashraf Ganouchi, ma era stato poi assolto