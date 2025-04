Good Night and Good Luck, Clooney debutta a Broadway tra le star. FOTO

11/14 ©Getty

Un primo piano di Hugh Jackman, star del grande schermo ma anche della scena teatrale newyorkese. L'attore di Deadpool & Wolverine è la star del one-man show From New York With Love al Radio City Music Hall anche nel 2025. Nella sua lunga carriera teatrale impreziosita da molti musical, Jackman ha vinto anche un Tony Award per The Boy From Oz

HHugh Jackman e Sutton Foster sono una coppia, chi è il nuovo amore della star di Wolverine