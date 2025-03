Lucas Bravo, la nuova fiamma è Shailene Woodley

Le due star dello schermo sono state avvistate insieme a Parigi, domenica scorsa, mano nella mano. L'atteggiamento rilassato e gli abbracci lasciano supporre che l'intesa, forse nata da poco tempo, è già forte

Lucas Bravo e Shailene Woodley hanno attirato l'attenzione dei fotografi a Parigi.

Le due star del grande e piccolo schermo sono state avvistate tra le strade della capitale francese domenica 23 marzo mentre passeggiavano tenendosi per mano.

I due attori sono apparsi in pubblico con un aspetto molto rilassato e probabilmente nessuno li avrebbe riconosciuti, vista la scelta di look e con outfit ordinari.

I loro abbracci, però, hanno fatto partire i flash.

I due attori, entrambi single da tempo, potrebbero essere una nuova coppia.

Lucas Bravo a Parigi mano nella mano con la nuova fiamma Lucas Bravo e Shailene Woodley sono una coppia, le foto diffuse in esclusiva da People lasciano poco spazio ai dubbi.

I due attori non hanno rilasciato commenti sulle pubblicazioni della loro apparizione in pubblico a Parigi ma i gesti e la complicità rivelano l'esistenza di una scintilla che si è accesa lontano dai media.

Non è chiaro quando i due attori abbiano iniziato a frequentarsi ma quella di Parigi sembra essere una fuga a due in piena regola.

I due attori, entrambi ma da soli, sono stati protagonisti della stagione delle sfilate: Bravo è apparso sul front row delle presentazioni maschili di gennaio a Milano e di quelle femminili di febbraio a Parigi. Woodley ha preso parte come ospite ad alcune sfilate della Milano Fashion Week.

Tutti e due single da qualche tempo, sono parecchio impegnati con le rispettive carriere.

L'attore francese tornerà sul set della quinta stagione di Emily in Paris, lo show che gli ha dato la popolarità globale e che, qualche mese fa, lui stesso aveva fatto credere di voler abbandonare.

