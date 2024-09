Killer Heat, una trama di JoNesbø

Dopo che la polizia locale ha archiviato la morte di Leo Vardakis, un giovane rampollo precipitato da una scogliera mentre si arrampicava senza protezioni, l'investigatore privato Nick Bali (Joseph Gordon-Lewitt) viene chiamato a Creta per lavorare al caso da parte della cognata della vittima, Penelope (Shailene Woodley).

La donna, che è la moglie di Elias il fratello gemello della vittima interpretato da Richard Madden, non ci vede chiaro sulla fine dell'uomo e sull'intera famiglia che vive su un'isola bellissima e corrotta.

Le indagini, però, non saranno prive di ripercussioni e sorprese per l'investigatore tornato nella terra dei suoi avi.

L'uomo, a sua volta con un passato carico di segreti alle spalle, sarà chiamato a sciogliere i nodi che legano i membri della potente famiglia Vardakis dove i rapporti si basano su ricatti e menzogne.

La storia è l'adattamento per il cinema de L'uomo geloso di Jo Nesbø, un racconto inserito in una antologia pubblicata nel 2021 dal titolo Gelosia.

La gelosia, come suggerisce il titolo originale della storia, è una delle chiavi di lettura della vicenda, utile per decifrare la verità dietro la morte di Leo. Anche il trailer insiste su questo motivo. Dal montaggio è subito chiaro che i protagonisti sono i perfetti ingranaggi di un triangolo dalle dinamiche perverse.