1/11 ©Getty

Kevin Costner è l'anima e la star di Horizon: An American Saga, grande epopea western il cui Capitolo 1 debutta sul grande schermo in Italia giovedì 4 luglio. La pellicola, che è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes, ha avuto la sua première a Los Angeles in vista dell'uscita a fine giugno. In questa prima parte della storia, divisa in quattro capitoli cinematografici, Costner è Hayes Ellison, un cowboy lupo solitario che si destreggia nell'America selvaggia degli anni della guerra civile che fa da sfondo alle vicende

Kevin Costner alla premiere del suo film western Horizon a Los Angeles. FOTO