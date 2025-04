Father Stu, la vera storia del film con Mark Wahlberg stasera in tv

Va in onda su Rai 2 il film del 2022 scritto e diretto da Rosalind Ross. Dramma biografico con Mark Wahlberg, la pellicola porta in scena la vita di Stuart Long, pugile affetto da un disturbo muscolare progressivo, poi diventato prete cattolico

Father Stu, il film con Mark Wahlberg ispirato alla vera storia di Stuart Long, va in onda su Rai 2 venerdì 4 aprile.

La vera storia al centro di Father Stu

Stuart Long, interpretato da Mark Wahlberg, è un ex pugile dal carattere ribelle che, dopo aver subito un grave infortunio, si trasferisce a Los Angeles per cercare fortuna come attore. La sua vita prende una svolta quando conosce Carmen, una donna devota e cattolica, di cui si innamora. Per conquistarla, Stu comincia a frequentare la chiesa e si avvicina alla fede.

Un grave incidente motociclistico lo porta a riflettere profondamente sulla sua esistenza e sul significato della vita. Convinto di aver ricevuto una chiamata divina, decide di diventare sacerdote, nonostante lo scetticismo della famiglia e le difficoltà dovute al suo passato turbolento. Mentre è in seminario, gli viene diagnosticata una rara malattia muscolare degenerativa che ne limita progressivamente il corpo. Nonostante ciò, Stu non si arrende e continua a ispirare chi lo incontra con la sua fede incrollabile, il suo coraggio e il suo senso dell’umorismo.

Il film è una potente storia di redenzione, speranza e trasformazione spirituale, che mostra come anche le vite più imperfette possano diventare strumenti di grazia e testimonianza.