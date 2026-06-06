I giornalisti cinematografici italiani premiano i titoli Sky Original. Luca Argentero Migliore attore protagonista per Avvocato Ligas, Corrado Guzzanti Migliore attore non protagonista per I delitti del BarLume e Call My Agent Italia è la Miglior serie comedy dell’anno. Tutti i titoli menzionati sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

I titoli Sky Original protagonisti ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 con tre prestigiosi riconoscimenti appena annunciati. Luca Argentero viene premiato come Miglior attore protagonista per AVVOCATO LIGAS , Corrado Guzzanti come Miglior attore non protagonista per I DELITTI DEL BARLUME , giunta alla tredicesima stagione, mentre la terza stagione di CALL MY AGENT – ITALIA si aggiudica il Nastro d’Argento come Miglior serie comedy. I premi attribuiti dai Giornalisti Cinematografici con la collaborazione della Film Commission Regione Campania saranno consegnati stasera, 6 giugno, al Teatro San Carlo di Napoli. Tutte le serie premiate sono disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Argentero e il suo geniale ed irriverente personaggio

Luca Argentero si aggiudica il premio come Miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Lorenzo Ligas, brillante e spregiudicato avvocato, vera rockstar del Tribunale di Milano, protagonista di AVVOCATO LIGAS. La serie, composta da sei episodi e tratta dal romanzo Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris, è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures per la regia di Fabio Paladini. La sceneggiatura è firmata da Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Accanto a Luca Argentero, il cast principale comprende Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno.

miglior attore a corrado guzzanti

Corrado Guzzanti riceve il premio come Miglior attore non protagonista per I DELITTI DEL BARLUME, la longeva produzione Sky Original targata Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Alla regia Roan Johnson – anche produttore creativo – che condivide la direzione con Marco Teti e Milena Cocozza, mentre la sceneggiatura è firmata da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Nel cast figurano inoltre Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marco Messeri, Michele Di Mauro, Enrica Guidi e Stefano Fresi.

da un cult francese

Per CALL MY AGENT – ITALIA, adattamento italiano del cult francese Dix pour cent ambientato dietro le quinte dello showbiz, con protagonisti Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico, affiancati da Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti, e con le new entry Nicolas Maupas e Gianmarco Saurino, è la Migliore serie comedy. Il riconoscimento viene attribuito al regista Simone Spada, agli sceneggiatori Federico Baccomo, Camilla Buizza e Tommaso Renzoni, nonché ai produttori Sky Studios e Palomar. Le guest star della terza stagione di Call My Agent - Italia sono state: Luca Argentero, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Daniela Virgilio, insieme a Miriam Leone e Ficarra & Picone.

tutti i premi e i vincitori

Can Yaman, protagonista internazionale per Sandokan special guest a sorpresa della serata che conclude la sesta edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie stasera al Teatro San Carlo di Napoli. I vincitori: Call My Agent – Italia Terza stagione (Sky) di Simone Spada, ‘Migliore Commedia’, Prima di noi (Rai) di Daniele Luchetti e Valia Santella ‘Drama’, Il Mostro (Netflix) di Stefano Sollima ‘Crime’, Il Falsario (Netflix) di Stefano Lodovichi ‘Miglior Film tv’ e La Preside (Rai) di Luca Miniero, da un’idea di Luca Zingaretti, che oltre a vincere come ‘Miglior Dramedy’ è il titolo in assoluto più votato dai giornalisti cinematografici.

Oltre ai riconoscimenti votati dalla stampa specializzata, il Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici ha designato ‘Serie dell’anno’ Portobello, di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora. Una serie che ripercorre una delle pagine più dolorose della storia italiana recente, raccontando il clamoroso errore giudiziario che travolse il popolare conduttore televisivo e che ancora oggi rappresenta una ferita aperta nella coscienza civile.