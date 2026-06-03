Primi verdetti per i Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 in vista della cerimonia del 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli. A Luisa Ranieri il riconoscimento come Protagonista Grandi Serie dell’anno per La Preside, a Carlo Verdone il premio Personaggio dell’anno grazie a Vita da Carlo – Stagione finale e Scuola di seduzione. Nastro speciale anche a Lino Guanciale, protagonista di una stagione record con quattro titoli tra Rai e Paramount+

è Luisa Ranieri ad inaugurare il palmarès dei Nastri d’Argento Grandi Serie che saranno consegnati sabato prossimo 6 giugno al Teatro San Carlo di Napoli, nella serata organizzata dai Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) che annunciano oggi i primi premi della sesta edizione della manifestazione ancora una volta realizzata in collaborazione con la Film Commission Regione Campania.

L’attrice riceverà ancora un Nastro d’Argento non solo per la sua eccellente interpretazione nella serie di Rai Fiction La Preside – nata da un’idea di Luca Zingaretti – trasmessa da Rai 1 con la regia di Luca Miniero, ma anche per la cura e l’impegno appassionato con il quale ha trasformato in un racconto molto amato la storia di un personaggio come Eugenia Liguori, coraggiosa Preside di Caivano, leader di resistenza e cambiamento in un territorio difficile, segnato dalla violenza e a lungo dall’assenza delle istituzioni. Un luogo che, grazie all’impegno della ‘vera’ Preside e ora alla tenacia di un’attrice speciale, è diventato anche un simbolo di speranza.

A Luisa Ranieri dalla stampa del cinema un riconoscimento che celebra dunque non solo il talento, ma anche la passione con la quale, anche impegnata nella produzione (Bibi Film Tv, Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction) e nella scrittura, ha siglato una nuova tappa in una carriera costruita con coerenza attraverso scelte coraggiose, dando anima e corpo al suo ruolo e al suo lavoro, in una prova di grande sensibilità civile.