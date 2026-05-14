Nastri d’Argento 2026, serie tv: tutte le candidature

I Giornalisti Cinematografici Italiani hanno annunciato le candidature ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Sono 25 i titoli selezionati e in gara nelle categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv. Nello stesso annuncio è stata proclamata Serie dell’Anno “Portobello” di Marco Bellocchio. La cerimonia di premiazione si terrà il 6 giugno a Napoli
I Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) hanno reso note le candidature ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Le cinquine finaliste riguardano le categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv e saranno votate nei prossimi giorni in vista della serata conclusiva del premio.
Le serie selezionate sono 25, scelte tra titoli trasmessi tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026 su reti e piattaforme, tra cui Rai, Sky, Mediaset, Netflix, Prime Video, Paramount+ e HBO Max. Nello stesso annuncio, “Portobello” di Marco Bellocchio è stata proclamata Serie dell’Anno 2026. La serie, disponibile su HBO Max, è interpretata da Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora ed è una produzione Our Films e Kavac Film con Rai Fiction e The Apartment.
Le cinquine finaliste
Commedia
Balene – Amiche per sempre; Call My Agent – Italia (terza stagione); Il Baracchino; Pesci Piccoli 2; Sicilia Express.
Crime
Gomorra – Le origini; Guerrieri – La regola dell’equilibrio; Il Mostro; L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro; Petra (terza stagione).
Drama
A testa alta – Il coraggio di una donna; Il Commissario Ricciardi (terza stagione); Le libere donne; Noi del Rione Sanità; Prima di noi.
Dramedy
Avvocato Ligas; Cuori (terza stagione); La Preside; Mrs Playmen; Un Professore (terza stagione).
Film Tv
Franco Battiato. Il lungo viaggio; Il falsario; Qualcosa di Lilla; Scuola di seduzione; Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli.
Attrici e attori candidati
Tra le candidature individuali figurano, per la miglior attrice protagonista, Linda Caridi, Carolina Crescentini, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta e Maria Vera Ratti. Per il miglior attore protagonista concorrono Dario Aita, Luca Argentero, Alessandro Gassmann, Matteo Martari e Carmine Recano.
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La cerimonia
La consegna dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 è in programma il 6 giugno a Napoli. Il premio è realizzato in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e di partner istituzionali e sponsor privati.
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