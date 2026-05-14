Nastri d’Argento 2026, serie tv: tutte le candidature

I Giornalisti Cinematografici Italiani hanno annunciato le candidature ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Sono 25 i titoli selezionati e in gara nelle categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv. Nello stesso annuncio è stata proclamata Serie dell’Anno “Portobello” di Marco Bellocchio. La cerimonia di premiazione si terrà il 6 giugno a Napoli

I Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) hanno reso note le candidature ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Le cinquine finaliste riguardano le categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv e saranno votate nei prossimi giorni in vista della serata conclusiva del premio.

Le serie selezionate sono 25, scelte tra titoli trasmessi tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026 su reti e piattaforme, tra cui Rai, Sky, Mediaset, Netflix, Prime Video, Paramount+ e HBO Max. Nello stesso annuncio, “Portobello” di Marco Bellocchio è stata proclamata Serie dell’Anno 2026. La serie, disponibile su HBO Max, è interpretata da Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora ed è una produzione Our Films e Kavac Film con Rai Fiction e The Apartment.