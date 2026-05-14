Un weekend da bamboccioni 3, in lavorazione il film con Adam Sandler

Il film Un weekend da bamboccioni 3 con Adam Sandler è ufficialmente in lavorazione su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La pellicola originale Un weekend da bamboccioni, uscita nel 2010, e il sequel Un weekend da bamboccioni 2, uscito nel 2013, raccontano la storia di un gruppo di amici di vecchia data che si riuniscono con le rispettive famiglie per una gita del 4 luglio. Il cast degli episodi precedenti includeva anche Salma Hayek, Maria Bello, Maya Rudolph, Joyce Van Patten, Colin Quinn, Steve Buscemi e Tim Meadows. Recentemente, invece, gli altri attori David Spade e Kevin James avevano lasciato intendere che un nuovo progetto fosse in cantiere. Secondo alcune voci, i cinque attori protagonisti del franchise, Adam Sandler, Chris Rock, David Spade, Kevin James e Rob Schneider dovrebbero tornare ora nel nuovo episodio, ma finora la piattaforma di streaming non ha confermato il cast ufficiale. Il regista sarà invece Kyle Newacheck, che ha già diretto altri film con Adam Sandler, rispettivamente Murder Mystery (2019) e Un tipo imprevedibile 2 (2025). L'attore sta inoltre scrivendo la sceneggiatura insieme a Tim Herlihy, con il quale è anche produttore insieme a Jackie Sandler e a Jack Giarraputo. Kevin Grady e Judit Maull sono i produttori esecutivi. Dopo il primo e il secondo capitolo di Un weekend da bamboccioni, che avevano incassato rispettivamente 271 milioni di dollari al botteghino mondiale diventando così il film di maggior successo di Adam Sandler al di fuori del franchise d’animazione Hotel Transylvania, e 247 milioni di dollari in tutto il mondo, il nuovo progetto Un weekend da bamboccioni 3 rappresenta l’ultima novità nell’ambito della decennale collaborazione dell’attore con Netflix, per la quale ha realizzato anche il film d’animazione Leo e i film Murder Mystery, Hubie Halloween (2020) e Un tipo imprevedibile 2.