Un weekend da bamboccioni 3, in lavorazione il film con Adam Sandler

Netflix non ha ancora confermato il cast ufficiale che, però, secondo alcune indiscrezioni potrebbe includere i cinque attori già protagonisti del franchise, che comprendono anche Chris Rock, David Spade, Kevin James e Rob Schneider
Il film Un weekend da bamboccioni 3 con Adam Sandler è ufficialmente in lavorazione su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La pellicola originale Un weekend da bamboccioni, uscita nel 2010, e il sequel Un weekend da bamboccioni 2, uscito nel 2013, raccontano la storia di un gruppo di amici di vecchia data che si riuniscono con le rispettive famiglie per una gita del 4 luglio. Il cast degli episodi precedenti includeva anche Salma Hayek, Maria Bello, Maya Rudolph, Joyce Van Patten, Colin Quinn, Steve Buscemi e Tim Meadows. Recentemente, invece, gli altri attori David Spade e Kevin James avevano lasciato intendere che un nuovo progetto fosse in cantiere. Secondo alcune voci, i cinque attori protagonisti del franchise, Adam Sandler, Chris Rock, David Spade, Kevin James e Rob Schneider dovrebbero tornare ora nel nuovo episodio, ma finora la piattaforma di streaming non ha confermato il cast ufficiale. Il regista sarà invece Kyle Newacheck, che ha già diretto altri film con Adam Sandler, rispettivamente Murder Mystery (2019) e Un tipo imprevedibile 2 (2025). L'attore sta inoltre scrivendo la sceneggiatura insieme a Tim Herlihy, con il quale è anche produttore insieme a Jackie Sandler e a Jack Giarraputo. Kevin Grady e Judit Maull sono i produttori esecutivi. Dopo il primo e il secondo capitolo di Un weekend da bamboccioni, che avevano incassato rispettivamente 271 milioni di dollari al botteghino mondiale diventando così il film di maggior successo di Adam Sandler al di fuori del franchise d’animazione Hotel Transylvania, e 247 milioni di dollari in tutto il mondo, il nuovo progetto Un weekend da bamboccioni 3 rappresenta l’ultima novità nell’ambito della decennale collaborazione dell’attore con Netflix, per la quale ha realizzato anche il film d’animazione Leo e i film Murder Mystery, Hubie Halloween (2020) e Un tipo imprevedibile 2.
LA CARRIERA DI ADAM SANDLER, TRA COMICITÀ E DRAMMA
Nato il 9 settembre 1966 a New York, l’attore, comico e produttore Adam Sandler si è distinto negli anni Novanta come autore e membro del cast del programma televisivo statunitense Saturday Night Live. Nel 1989 ha esordito al cinema con la commedia Going Overboard, ma il successo è arrivato nel 1995 grazie alla pellicola Billy Madison. Ha poi recitato in film come Bulletproof (1996), Un tipo imprevedibile (1996), Prima o poi me lo sposo (1998) e Big Daddy – Un papà speciale (1999), per il quale ha però ottenuto un Razzie Award come Peggior attore protagonista. Ha poi effettuato un passaggio dai film comici e spesso demenziali alle commedie maggiormente impegnate, come Ubriaco d’amore (2002), per la quale nel 2003 ha ricevuto una candidatura ai Golden Globes come Miglior attore in un film commedia o musicale, e ancora Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare (2004) e Reign Over Me (2007). I suoi lavori più recenti includono anche i film 50 volte il primo bacio (2004), Un weekend da bamboccioni (2010), Jack e Jill (2011), Un weekend da bamboccioni 2 (2013), Murder Mystery (2019), Diamanti grezzi (2019), Un tipo imprevedibile 2 (2025) e Jay Kelly (2025) di Noah Baumbach e con George Clooney. Come doppiatore, invece, ha prestato la voce al Conte Dracula nel franchise d’animazione Hotel Transylvania. Ha inoltre fondato la casa di produzione cinematografica Happy Madison.
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