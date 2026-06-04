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Max Pezzali, la possibile scaletta del concerto a Lignano Sabbiadoro

Musica

Il 7 giugno Max Pezzali apre il tour estivo negli stadi con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Uno show già sold out che porterà sul palco oltre trent'anni di successi tra 883 e carriera solista, con una novità in più: il "Festivalmax", segmento inedito dello spettacolo ispirato proprio alla città friulana

Max Pezzali ha annunciato il tour Max Forever  Gli Anni d'Oro - Stadi 2026 al termine delle date nei palazzetti del 2025, con il doppio appuntamento allo stadio San Siro di Milano come chiusura d'estate.

Il tour Max Forever - Gli Anni d'Oro - Stadi 2026

Prima di sbarcare negli stadi italiani, l'artista ha già portato il tour in Europa nella primavera 2026, con date a Londra, Ginevra e diverse altre città europee: il debutto all'O2 Academy Brixton di Londra è diventato un grande karaoke collettivo, accolto con entusiasmo e calore dal pubblico della capitale inglese. I numeri parlano chiaro: il tour negli stadi ha già superato i 650mila biglietti venduti, con diverse date già annunciate come sold out. Il calendario italiano parte il 7 giugno da Lignano Sabbiadoro e si chiude con il doppio appuntamento allo Stadio San Siro di Milano l'11 e il 12 luglio, toccando nel mezzo Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari e Padova.

La scaletta

Pochi giorni prima della data zero, Max Pezzali ha annunciato sui social una novità esclusiva: il Festivalmax, un segmento inedito dello show ispirato proprio a Lignano Sabbiadoro, che debutterà per la prima volta nella data di apertura. Per il resto dello spettacolo, la scaletta più probabile si basa su quella consolidata durante il tour europeo della primavera 2026. La sequenza di canzoni eseguite nelle date europee, aggiornata al 25 aprile, è la seguente:

Hanno ucciso l'uomo ragno

S'inkazza (Questa casa non è un albergo)

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Un giorno così

Senza averti qui

Ti sento vivere

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

Nella notte

La regina del celebrità

La regola dell'amico

L'universo tranne noi

Una canzone d'amore

Come mai 

Nessun rimpianto

Ci sono anch'io

La dura legge del gol 

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Bella vera

Tieni il tempo 

Con un deca.

 

La scaletta è rimasta sostanzialmente stabile nel corso delle date europee, con un percorso costruito sui grandi classici degli 883 e sulle canzoni della carriera solista. Eventuali variazioni, soprattutto legate all'introduzione del Festivalmax, potranno emergere direttamente sul palco di Lignano.

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