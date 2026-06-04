Max Pezzali, la possibile scaletta del concerto a Lignano Sabbiadoro

Max Pezzali ha annunciato il tour Max Forever Gli Anni d'Oro - Stadi 2026 al termine delle date nei palazzetti del 2025, con il doppio appuntamento allo stadio San Siro di Milano come chiusura d'estate.

Il tour Max Forever - Gli Anni d'Oro - Stadi 2026

Prima di sbarcare negli stadi italiani, l'artista ha già portato il tour in Europa nella primavera 2026, con date a Londra, Ginevra e diverse altre città europee: il debutto all'O2 Academy Brixton di Londra è diventato un grande karaoke collettivo, accolto con entusiasmo e calore dal pubblico della capitale inglese. I numeri parlano chiaro: il tour negli stadi ha già superato i 650mila biglietti venduti, con diverse date già annunciate come sold out. Il calendario italiano parte il 7 giugno da Lignano Sabbiadoro e si chiude con il doppio appuntamento allo Stadio San Siro di Milano l'11 e il 12 luglio, toccando nel mezzo Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari e Padova.