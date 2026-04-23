Max Pezzali in concerto per il tour europeo, la possibile scaletta

max mezzali, la possibile scaletta

Martedì 14 aprile Max Pezzali (FOTO) ha inaugurato la tournée dal palco della O2 Academy Brixton di Londra. Dopo il concerto, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 800.000 follower: “È la prima volta che porto la mia musica fuori dall’Italia ed è stata la mia prima volta a Londra, una città che mi ha dato molto, soprattutto con la musica che è nata qui, che mi ha formato, ispirato, accompagnato. Aspettavo da anni un giorno così. Ci vediamo in giro”. Dopo l’appuntamento londinese, il cantante si è esibito a Ginevra, Zurigo, Bruxelles e Parigi. Nei prossimi giorni la voce di Come mai proseguirà con gli ultimi quattro appuntamenti di Max Forever goes to Europe. Queste le date in programma:

24 aprile, Capodistria

25 aprile, Capodistria

27, Barcellona

28, Madrid