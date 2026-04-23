Max Pezzali in concerto per il tour europeo, la possibile scaletta

Dopo gli appuntamenti europei, il 7 giugno Max Pezzali darà il via al nuovo tour negli stadi. Previsti concerti in numerose città: da Lignano Sabbiadoro a Milano passando per Torino, Napoli e Messina
In attesa dei quindici concerti estivi negli stadi italiani, Max Pezzali ha dato il via alla tournée europea. Dopo i primi appuntamenti, il cantautore porterà la sua musica a Capodistria, Barcellona e Madrid.
max mezzali, la possibile scaletta
Martedì 14 aprile Max Pezzali (FOTO) ha inaugurato la tournée dal palco della O2 Academy Brixton di Londra. Dopo il concerto, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 800.000 follower: “È la prima volta che porto la mia musica fuori dall’Italia ed è stata la mia prima volta a Londra, una città che mi ha dato molto, soprattutto con la musica che è nata qui, che mi ha formato, ispirato, accompagnato. Aspettavo da anni un giorno così. Ci vediamo in giro”. Dopo l’appuntamento londinese, il cantante si è esibito a Ginevra, Zurigo, Bruxelles e Parigi. Nei prossimi giorni la voce di Come mai proseguirà con gli ultimi quattro appuntamenti di Max Forever goes to Europe. Queste le date in programma:
- 24 aprile, Capodistria
- 25 aprile, Capodistria
- 27, Barcellona
- 28, Madrid
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Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei prossimi concerti. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile a Ginevra:
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- S’inkazza (Questa casa non è un albergo)
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Un giorno così
- Ti sento vivere
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- Nella notte
- La regina del celebrità
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Una canzone d’amore
- Come mai
- Nessun rimpianto
- Ci sono anch’io
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Bella vera
- Tieni il tempo
- Con un deca
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Dopo gli appuntamenti europei, il 7 giugno Max Pezzali darà il via al nuovo tour negli stadi. Previsti concerti in numerose città: da Lignano Sabbiadoro a Milano passando per Torino, Napoli e Messina. Ecco il calendario:
- 7 giugno 2026 - Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro
- 13 giugno 2026 - Allianz Stadium di Torino
- 14 giugno 2026 - Allianz Stadium di Torino
- 19 giugno 2026 - Stadio Maradona di Napoli
- 23 giugno 2026 - Stadio Olimpico di Roma
- 24 giugno 2026 - Stadio Olimpico di Roma
- 27 giugno 2026 - Stadio Dall'Ara di Bologna
- 28 giugno 2026 - Stadio Dall'Ara di Bologna
- 1 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 2 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 5 luglio 2026 - Stadio San Nicola di Bari
- 8 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 9 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 11 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
- 12 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
Max Pezzali è tra i cantautori italiani più amati di sempre. Dall’affermazione con gli 883, duo formato con Mauro Repetto, alla carriera solista, nel corso degli anni l’artista ha lanciato numerosi successi. Tra i brani della formazione ricordiamo Sei un mito, Nord sud ovest est, Gli anni, La regola dell'amico e La dura legge del gol. Inoltre, Max Pezzali vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 1995 con gli 883 e nel 2011 da solista.
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Compie oggi 57 anni, nato com’è il 14 novembre 1967 nella sua Pavia, città che fa da scenario (e, anzi, diventa anche una sorta di co-protagonista) della serie Sky Original che racconta la nascita e l'ascesa del mitico duo (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW). Ecco la storia, foto per foto, del cantautore, scrittore e attore italiano noto come frontman e cantante di quel mitico gruppo fondato insieme all'amico Mauro Repetto nel 1988, e poi diventato solista dopo lo scioglimento definitivo degli 883