Tiziano Ferro in concerto a Milano, la possibile scaletta

Dopo i due spettacoli di Milano, mercoledì 10 giugno Tiziano Ferro porterà il tour all’Allianz Stadium di Torino. In seguito, il cantautore proseguirà la tournée nelle città di Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina
È ufficialmente partito il tour di Tiziano Ferro. Dopo il primo concerto a Lignano Sabbiadoro, il 6 e il 7 giugno Tiziano Ferro sarà sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi appuntamenti del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
tiziano ferro a milano, la possibile scaletta
Grande attesa per il doppio appuntamento meneghino. Sabato 6 e domenica 7 giugno la voce di Destinazione mare salirà sul palco dello stadio San Siro di Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 20.30. Massimo riserbo sulla scaletta delle due serate, attesi i brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Sono un grande, uscito nell’ottobre dello scorso anno e certificato disco d’oro. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite sabato 30 maggio al concerto di Lignano Sabbiadoro:
- Sono un grande
- Cuore rotto
- Fingo&Spingo
- Accetto miracoli
- La differenza tra me e te
- L’olimpiade
- Il regalo più grande
- Ti scatterò una foto
- Hai delle isole negli occhi
- Sere nere
- Non me lo spiegare
- Indietro
- L’ultima notte al mondo
- L’amore è una cosa semplice
- Il sole esiste per tutti
- Destinazione mare
- Balla per me
- La vita splendida
- Ed ero contentissimo
- Potremmo ritornare
- Il conforto
- Stop! Dimentica
- Incanto
- Imbranato
- E fuori è buio
- La fine
- E Raffaella è mia
- Alla mia età
- Per dirti ciao!
- Rosso relativo
- Lo stadio
- Xdono
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A febbraio Tiziano Ferro è stato ospite della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’esibizione sul palco del Teatro Ariston, il cantautore ha dichiarato: “Tornare sul palco di Sanremo e festeggiare questi venticinque anni di musica insieme, oggi più che mai, ha avuto senso. Sentirvi cantare le nostre canzoni, così forte, è stato incredibile. Grazie per l’affetto, grazie per esserci sempre”. Dopo i due concerti di Milano, mercoledì 10 giugno Tiziano Ferro porterà il tour all’Allianz Stadium di Torino. In seguito, il cantautore proseguirà la tournée nelle città di Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli della tournée:
- 10 giugno 2026, TORINO – Allianz Stadium
- 14 giugno 2026, BOLOGNA – Stadio Dall’Ara
- 18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo
- 23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero
- 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola
- 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo
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