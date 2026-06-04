Tiziano Ferro in concerto a Milano, la possibile scaletta

Dopo i due spettacoli di Milano, mercoledì 10 giugno Tiziano Ferro porterà il tour all’Allianz Stadium di Torino. In seguito, il cantautore proseguirà la tournée nelle città di Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina

È ufficialmente partito il tour di Tiziano Ferro. Dopo il primo concerto a Lignano Sabbiadoro, il 6 e il 7 giugno Tiziano Ferro sarà sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi appuntamenti del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

tiziano ferro a milano, la possibile scaletta Grande attesa per il doppio appuntamento meneghino. Sabato 6 e domenica 7 giugno la voce di Destinazione mare salirà sul palco dello stadio San Siro di Milano. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 20.30. Massimo riserbo sulla scaletta delle due serate, attesi i brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Sono un grande, uscito nell’ottobre dello scorso anno e certificato disco d’oro. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite sabato 30 maggio al concerto di Lignano Sabbiadoro: Sono un grande

Cuore rotto

Fingo&Spingo

Accetto miracoli

La differenza tra me e te

L’olimpiade

Il regalo più grande

Ti scatterò una foto

Hai delle isole negli occhi

Sere nere

Non me lo spiegare

Indietro

L’ultima notte al mondo

L’amore è una cosa semplice

Il sole esiste per tutti

Destinazione mare

Balla per me

La vita splendida

Ed ero contentissimo

Potremmo ritornare

Il conforto

Stop! Dimentica

Incanto

Imbranato

E fuori è buio

La fine

E Raffaella è mia

Alla mia età

Per dirti ciao!

Rosso relativo

Lo stadio

Xdono Approfondimento Tiziano Ferro in concerto a Lignano si commuove mentre canta La fine