Tiziano Ferro in concerto a Lignano Sabbiadoro si commuove mentre canta La fine. VIDEOMusica
Sabato 6 e domenica 7 giugno Tiziano Ferro porterà il tour a Milano con il doppio appuntamento in programma allo stadio San Siro. Successivamente, l’artista sarà in concerto in molte altre città italiane: Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina con lo show conclusivo in scena allo stadio San Filippo. Venduti più di 400.000 biglietti
Tiziano Ferro ha dato il via al nuovo tour con il concerto allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. L’artista si è emozionato sulle note del brano La fine. Il filmato dell’esibizione ha fatto il giro dei social. Dopo il concerto, il cantautore ha ringraziato il pubblico con un post sul suo profilo Instagram.
tiziano ferro, l’emozione per l’esibizione del brano la fine
Grande emozione per Tiziano Ferro durante la prima data della nuova tournée negli stadi. Sabato 30 maggio l’artista ha stregato il pubblico con lo spettacolo allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Nel corso della serata il cantautore (FOTO) ha proposto La fine, brano di Nesli, incluso nell’album L'amore è una cosa semplice, certificato con ben otto dischi di platino in Italia.
L’artista non ha trattenuto le lacrime durante l’esibizione della canzone, gli spettatori hanno ripreso il momento condividendo i video sui social. Dopo lo spettacolo, la voce di Xdono ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni e mezzo di follower: "Inizia il nuovo sogno. Grazie a Lignano, ognuno di voi ci ha aiutato a dargli il via! Milano, ci vediamo presto".
Approfondimento
Tiziano Ferro, "Sono un Grande Deluxe" è rinascita tra duetti e magie
Il 22 maggio Tiziano Ferro ha pubblicato Sono un grande (deluxe), nuova versione dell’album uscito nell’ottobre dello scorso anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Il cantautore ha spiegato: “Questo disco non è un normale repack e lo si può intuire dai contenuti nessuna di queste canzoni è un riempitivo, sono praticamente tutti potenziali singoli e questo è anche il motivo per cui le avevamo lasciate fuori dal disco principale. Tornare con Sono un grande per me, aveva un significato simbolico, di cui ho parlato spesso. Una delle cose su cui abbiamo ragionato molto era proprio l’importanza che la mia voce fosse unica, senza collaborazioni. Collaborazioni che adoro e che ho sempre adorato, ma in questo caso sentivo il bisogno di tenere il disco principale come un blocco unico. Di conseguenza questa deluxe rappresenta l’opposto: è il coro che arriva subito dopo. Il coro degli amici, l’aggiunta, ciò che è successo a livello umano e artistico nei rapporti con le persone che ho conosciuto e con cui mi sono connesso. Da queste connessioni sono nate queste canzoni”.
Sabato 6 e domenica 7 giugno Tiziano Ferro porterà il tour a Milano con il doppio appuntamento allo stadio San Siro. Successivamente, l’artista sarà in concerto in molte altre città italiane: Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina con lo show conclusivo in programma allo stadio San Filippo. Venduti più di 400.000 biglietti. Ecco il calendario completo del tour:
- 6 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro
- 7 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro
- 10 giugno 2026, TORINO – Allianz Stadium
- 14 giugno 2026, BOLOGNA – Stadio Dall’Ara
- 18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo
- 23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
- 27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
- 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero
- 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola
- 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo
Approfondimento
Tiziano Ferro svela la tracklist di Sono un grande (deluxe)
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano