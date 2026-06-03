L’artista non ha trattenuto le lacrime durante l’esibizione della canzone, gli spettatori hanno ripreso il momento condividendo i video sui social. Dopo lo spettacolo, la voce di Xdono ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni e mezzo di follower: "Inizia il nuovo sogno. Grazie a Lignano, ognuno di voi ci ha aiutato a dargli il via! Milano, ci vediamo presto".

Il 22 maggio Tiziano Ferro ha pubblicato Sono un grande (deluxe), nuova versione dell’album uscito nell’ottobre dello scorso anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Il cantautore ha spiegato: “Questo disco non è un normale repack e lo si può intuire dai contenuti nessuna di queste canzoni è un riempitivo, sono praticamente tutti potenziali singoli e questo è anche il motivo per cui le avevamo lasciate fuori dal disco principale. Tornare con Sono un grande per me, aveva un significato simbolico, di cui ho parlato spesso. Una delle cose su cui abbiamo ragionato molto era proprio l’importanza che la mia voce fosse unica, senza collaborazioni. Collaborazioni che adoro e che ho sempre adorato, ma in questo caso sentivo il bisogno di tenere il disco principale come un blocco unico. Di conseguenza questa deluxe rappresenta l’opposto: è il coro che arriva subito dopo. Il coro degli amici, l’aggiunta, ciò che è successo a livello umano e artistico nei rapporti con le persone che ho conosciuto e con cui mi sono connesso. Da queste connessioni sono nate queste canzoni”.

Sabato 6 e domenica 7 giugno Tiziano Ferro porterà il tour a Milano con il doppio appuntamento allo stadio San Siro. Successivamente, l’artista sarà in concerto in molte altre città italiane: Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina con lo show conclusivo in programma allo stadio San Filippo. Venduti più di 400.000 biglietti. Ecco il calendario completo del tour:

6 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro

7 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026, TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026, BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico

28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo