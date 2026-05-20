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Tiziano Ferro svela la tracklist di Sono un grande (deluxe)

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Il 30 maggio Tiziano Ferro darà il via alla tournée negli stadi. Previsti appuntamenti in numerose città: Lignano Sabbiadoro, Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina

Venerdì 22 maggio Tiziano Ferro pubblicherà Sono un grande (deluxe), la nuova versione dell’album uscito nell’ottobre dello scorso anno. In attesa della distribuzione, il cantautore ha svelato la tracklist del disco. All’intero cinque collaborazioni: Superstar con Giorgia, Felici a metà con Shiva, Xxdono con Lazza, XXverso con Ditonellapiaga e Ti sognai con Ariete.

tiziano ferro, la tracklist di Sono un grande (deluxe)

Il 15 maggio Tiziano Ferro ha lanciato Xxdono, nuova versione del suo celebre brano, in duetto con Lazza: “Mi scrisse quando ancora era un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica. Era un mio fan e ci scrivemmo, come ormai succede spesso, su Instagram. Di lui mi colpiva non solo lo stile rap ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista, uno capace di suonare anche Mozart all’occorrenza”.

 

Il rapper ha raccontato: “Mentre parlavamo tempo fa gli avevo buttato lì il fatto che amassi quella canzone e che sarebbe stato incredibile cantarla insieme ma non avrei mai immaginato di essere il coprotagonista di questa nuova versione. Ammetto che scrivere la mia strofa è stato impegnativo, mi sentivo un grande carico di responsabilità perché sapevo di mettere mano su un brano che è un colosso della musica italiana e di lavorare accanto ad una leggenda”. Ora, Tiziano Ferro ha annunciato Sono un grande (deluxe), in arrivo il 22 maggio. L’artista ha svelato la tracklist in un post sul suo profilo Instagram scrivendo: “Grazie a tutti gli amici che sono saliti a bordo di questo viaggio”. Questa la tracklist dell’album:

  1. Superstar feat. Giorgia
  2. Felici a metà feat. Shiva
  3. Xxdono feat. Lazza 
  4. Xxverso feat. DITONELLAPIAGA
  5. Ti sognai feat. Ariete
  6. Unico
  7. A Napoli
  8. Sono Un Grande
  9. Fingo&Spingo
  10. Cuore Rotto
  11. Milite Ignoto
  12. Ti Sognai
  13. Gioia
  14. Quello Che Si Voleva
  15. L’Amore è Re
  16. 1-2-3
  17. Le Piace
  18. Meritiamo Di Più
  19. Tra le mani un cuore

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Il 30 maggio Tiziano Ferro tornerà in tour con la serie di appuntamenti live negli stadi italiani. L’artista (FOTO) darà il via alla tournée dal palco dello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Previsti concerti in molte città: Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina. Venduti oltre 400.000 biglietti. Ecco il calendario completo del tour:

  • 30 maggio 2026, LIGNANO – Stadio Teghil
  • 6 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro
  • 7 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro
  • 10 giugno 2026, TORINO – Allianz Stadium
  • 14 giugno 2026, BOLOGNA – Stadio Dall’Ara
  • 18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo
  • 23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
  • 27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
  • 28 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico
  • 3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero
  • 8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola
  • 12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo

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