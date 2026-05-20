Tiziano Ferro svela la tracklist di Sono un grande (deluxe)

Venerdì 22 maggio Tiziano Ferro pubblicherà Sono un grande (deluxe), la nuova versione dell’album uscito nell’ottobre dello scorso anno. In attesa della distribuzione, il cantautore ha svelato la tracklist del disco. All’intero cinque collaborazioni: Superstar con Giorgia, Felici a metà con Shiva, Xxdono con Lazza, XXverso con Ditonellapiaga e Ti sognai con Ariete.

tiziano ferro, la tracklist di Sono un grande (deluxe)

Il 15 maggio Tiziano Ferro ha lanciato Xxdono, nuova versione del suo celebre brano, in duetto con Lazza: “Mi scrisse quando ancora era un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica. Era un mio fan e ci scrivemmo, come ormai succede spesso, su Instagram. Di lui mi colpiva non solo lo stile rap ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista, uno capace di suonare anche Mozart all’occorrenza”.

Il rapper ha raccontato: “Mentre parlavamo tempo fa gli avevo buttato lì il fatto che amassi quella canzone e che sarebbe stato incredibile cantarla insieme ma non avrei mai immaginato di essere il coprotagonista di questa nuova versione. Ammetto che scrivere la mia strofa è stato impegnativo, mi sentivo un grande carico di responsabilità perché sapevo di mettere mano su un brano che è un colosso della musica italiana e di lavorare accanto ad una leggenda”. Ora, Tiziano Ferro ha annunciato Sono un grande (deluxe), in arrivo il 22 maggio. L’artista ha svelato la tracklist in un post sul suo profilo Instagram scrivendo: “Grazie a tutti gli amici che sono saliti a bordo di questo viaggio”. Questa la tracklist dell’album:

Superstar feat. Giorgia Felici a metà feat. Shiva Xxdono feat. Lazza Xxverso feat. DITONELLAPIAGA Ti sognai feat. Ariete Unico A Napoli Sono Un Grande Fingo&Spingo Cuore Rotto Milite Ignoto Ti Sognai Gioia Quello Che Si Voleva L’Amore è Re 1-2-3 Le Piace Meritiamo Di Più Tra le mani un cuore