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La fredda luce del giorno

La fredda luce del giorno, il cast del film con Henry Cavill e Bruce Willis. FOTO

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Va in onda su Italia 1, mercoledì 20 maggio, il film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri. Il protagonista è Will Shaw, un giovane affarista di Wall Street. Un giorno, mentre si trova in vacanza con la famiglia in Spagna, scopre che i suoi cari sono stati rapiti da alcuni uomini, che avevano come obiettivo una misteriosa valigetta. Per scoprire dove si trova la sua famiglia, l'uomo dovrà cominciare a indagare nell'oscuro passato del padre

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