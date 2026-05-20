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Sigourney Weaver è Jean Carrack. l'agente dei servizi segreti americani che entra in scena con l'aria di chi vuole aiutare. Fredda, calcolatrice, sempre un passo avanti rispetto a tutti gli altri. In un film dove quasi nessuno è davvero dalla parte di Will, Jean è il personaggio che più di ogni altro incarna l'ambiguità del potere: non è chiaro fino in fondo se sia un'alleata o un ostacolo, e quella tensione è il suo tratto distintivo.

Sigourney Weaver compie 75 anni: da Alien ad Avatar, i suoi ruoli più famosi. FOTO