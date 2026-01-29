Bruce Willis riconosce ancora la famiglia, nuovi dettagli su malattia

Bruce Willis riconosce ancora la famiglia, i nuovi dettagli sulla malattia dalla moglieSpettacolo
Emma Heming Willis ha spiegato che la star di "Die Hard" non sarebbe consapevole del suo stato e ciò è una conseguenza della sua malattia. "Bruce è ancora molto presente nel suo corpo"
Emma Heming Willis, ospite del podcast "Conversations With Cam", ha fornito aggiornamenti sullo stato di salute di Bruce Willis con cui è sposata dal 2009.
La moglie della star di Die Hard ha detto che l'attore è presente nel suo corpo ma, come molte persone affette da disturbi neurologici come il suo, la demenza frontotemporale, diagnosticata qualche anno fa, non è consapevole di ciò che gli sta succedendo.
La 47enne britannica ha spiegato come funziona questa inconsapevolezza, tecnicamente anosognosia.
Nonostante le progressive difficoltà legate alla sua condizione, l'attore riconosce la famiglia, conferma sua moglie, una notizia rassicurante per i suoi tanti fan nel mondo.
Willis non è consapevole della malattia
Bruce Willis sta bene ma ogni giorno i suoi cari, che si prendono cura di lui da quando gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale nel 2023, devono fare i conti con le conseguenze di uno stato di salute precario.
Emma Willis, la moglie dell'attore, è tornata a parlare pubblicamente di suo marito, in un podcast dove ha fornito dettagli recenti sull'avanzamento della malattia della star di Hollywood.
"Bruce non ha mai capito di avere questa malattia. Sono felice che non ne sia consapevole", ha detto sua moglie che insieme alle figlie dell'attore si occupa ogni giorno delle sue cure da quando si è ritirato a vita privata.
Willis non dice di stare bene per negare le sue patologie, semplicemente non ne è consapevole. Emma Heming ha spiegato che questo stato è del tutto comune per i pazienti che soffrono di disturbi neurologici. La anosognosia non sarebbe negazione. "È il cervello che cambia ed è parte integrante della malattia", ha detto Emma Heming.
Il sostegno della famiglia allargata
"Bruce è ancora molto presente nel suo corpo", ha continuato sua moglie che ha precisato che l'attore riconosce i familiari e comunica con loro.
Ha detto al podcast Emma Heming che Willis riesce a connettersi con lei e con le loro due bambine in modo diverso. "Comunque è solo diverso. Devi solo imparare ad adattarti", ha dichiarato.
Emma Willis non si è mai risparmiata negli ultimi anni dal fornire aggiornamenti sullo stato di salute della star del cinema d'azione e non solo ai suoi numerosissimi fan nel mondo, preoccupati per le condizioni del loro beniamino.
Bruce Willis è comparso spesso negli scatti pubblicati sui social da sua moglie, dalla ex moglie Demi Moore e dalle figlie nate dal suo primo matrimonio, Rumer, Scout e Tallulah, tutte parte di una famiglia allargata legata dall'amore per l'attore settantenne che sta affrontando la sua patologia col sostegno e la vicinanza dei suoi cari.
