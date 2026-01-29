Bruce Willis riconosce ancora la famiglia, nuovi dettagli su malattia

Emma Heming Willis ha spiegato che la star di "Die Hard" non sarebbe consapevole del suo stato e ciò è una conseguenza della sua malattia. "Bruce è ancora molto presente nel suo corpo"

Emma Heming Willis, ospite del podcast "Conversations With Cam", ha fornito aggiornamenti sullo stato di salute di Bruce Willis con cui è sposata dal 2009.

La moglie della star di Die Hard ha detto che l'attore è presente nel suo corpo ma, come molte persone affette da disturbi neurologici come il suo, la demenza frontotemporale, diagnosticata qualche anno fa, non è consapevole di ciò che gli sta succedendo.

La 47enne britannica ha spiegato come funziona questa inconsapevolezza, tecnicamente anosognosia.

Nonostante le progressive difficoltà legate alla sua condizione, l'attore riconosce la famiglia, conferma sua moglie, una notizia rassicurante per i suoi tanti fan nel mondo.

Willis non è consapevole della malattia Bruce Willis sta bene ma ogni giorno i suoi cari, che si prendono cura di lui da quando gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale nel 2023, devono fare i conti con le conseguenze di uno stato di salute precario.

Emma Willis, la moglie dell'attore, è tornata a parlare pubblicamente di suo marito, in un podcast dove ha fornito dettagli recenti sull'avanzamento della malattia della star di Hollywood.

"Bruce non ha mai capito di avere questa malattia. Sono felice che non ne sia consapevole", ha detto sua moglie che insieme alle figlie dell'attore si occupa ogni giorno delle sue cure da quando si è ritirato a vita privata.

Willis non dice di stare bene per negare le sue patologie, semplicemente non ne è consapevole. Emma Heming ha spiegato che questo stato è del tutto comune per i pazienti che soffrono di disturbi neurologici. La anosognosia non sarebbe negazione. "È il cervello che cambia ed è parte integrante della malattia", ha detto Emma Heming.