Look sportivo e due amici a fargli compagnia, l'attore - che nel 2023 ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale - non parla quasi più. Tuttavia, le sue condizioni generali di salute restano buone

Giovedì 6 novembre, Bruce Willis è riapparso in pubblico. Come documentato in esclusiva da TMZ, l'attore si è regalato una passeggiata all'aria aperta a Los Angeles, mostrandosi sereno e sorridente.

Bruce Willis sorridente per le strade di Los Angeles

Bruce Willis, 70 anni, nella sua passeggiata losangelina è apparso più cool che mai, con occhiali da sole e cappellino, maglietta grigia, scarpe da ginnastica e pantaloni color cuoio.

Affetto da demenza frontotemporale, patologia cerebrale degenerativa diagnosticatagli nel 2023, Bruce Willis non recita più. La sua attuale moglie, Emma Heming Willis, e l'ex moglie, Demi Moore, lo scorso mercoledì si sono recate a New York per il concerto di beneficenza che - volto a sensibilizzare sulla patologia - ha visto esibirsi visto esibirsi Keith Richards, Norah Jones e Mavis Staples.

"Bruce avrebbe adorato questa cosa. Ha sempre amato la musica dal vivo... Penso che sarebbe sicuramente salito sul palco e avrebbe iniziato a suonare l'armonica. Sono semplicemente grata che si siate qui", ha detto Emma a PEOPLE. Spiegando poi che, nonostante il decorso della malattia e la difficoltà di Bruce nel parlare, la sua salute generale è molto buona.