Bruce Willis riappare in pubblico, il sorriso durante una passeggiata a Los AngelesSpettacolo
Look sportivo e due amici a fargli compagnia, l'attore - che nel 2023 ha ricevuto la diagnosi di demenza frontotemporale - non parla quasi più. Tuttavia, le sue condizioni generali di salute restano buone
Giovedì 6 novembre, Bruce Willis è riapparso in pubblico. Come documentato in esclusiva da TMZ, l'attore si è regalato una passeggiata all'aria aperta a Los Angeles, mostrandosi sereno e sorridente.
Bruce Willis sorridente per le strade di Los Angeles
Bruce Willis, 70 anni, nella sua passeggiata losangelina è apparso più cool che mai, con occhiali da sole e cappellino, maglietta grigia, scarpe da ginnastica e pantaloni color cuoio.
Affetto da demenza frontotemporale, patologia cerebrale degenerativa diagnosticatagli nel 2023, Bruce Willis non recita più. La sua attuale moglie, Emma Heming Willis, e l'ex moglie, Demi Moore, lo scorso mercoledì si sono recate a New York per il concerto di beneficenza che - volto a sensibilizzare sulla patologia - ha visto esibirsi visto esibirsi Keith Richards, Norah Jones e Mavis Staples.
"Bruce avrebbe adorato questa cosa. Ha sempre amato la musica dal vivo... Penso che sarebbe sicuramente salito sul palco e avrebbe iniziato a suonare l'armonica. Sono semplicemente grata che si siate qui", ha detto Emma a PEOPLE. Spiegando poi che, nonostante il decorso della malattia e la difficoltà di Bruce nel parlare, la sua salute generale è molto buona.
La vita di Bruce in casa di cura
Di recente, ha fatto scalpore la decisione presa da Emma Heming: Bruce Willis, dopo la diagnosi di demenza, non vive più nella sua casa. Nel corso di un'intervista a Good Morning America, la moglie dell'attore ha detto di sentirsi traquilla sapendo che il marito si trova in una casa di cura che soddisfa le sue esigenze, dove riceve la migliore assistenza 24 ore su 24. Emma si è detta ferma in questa sua decisione, e non intenzionata a tornare in dietro. Per lei - che di recente ha presentato il libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path - si tratta della scelta migliore anche per le due figlie che condivide con Bruce. Il suo obiettivo, grazie anche al libro da poco pubblicato, è quello di sottolineare l'importanza dei caregiver, che spesso vengono giudicati e difficilmente vengono capiti.