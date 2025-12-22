Offerte Sky
Love Again, il film con Pryianka Chopra e Celine Dion stasera in tv

Va in onda su Rai 1, lunedì 22 dicembre, il remake in lunga inglese del film tedesco SMS fur Duch, basato su un romanzo di Sofie Cramer

Va in onda su Rai 1, lunedì 22 dicembre, il remake in lunga inglese del film tedesco SMS fur...

Tre di troppo, il cast del film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele

Va in onda in prima tv su Canale 5, lunedì 22 dicembre, il film del 2023 diretto da Fabio De...

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti sui Colli Piacentini. FOTO

Appena fuori Piacenza, tra la Val Trebbia, Val Tidone e la Val Nure, c’è una zona di colline...

Gli alberi di Natale dei vip, i più belli del 2025. FOTO

Il classico vince, in questo Natale. Tantissimi vip hanno optato per addobbi rossi e dorati per...

Irama compie 30 anni, le frasi più belle delle sue canzoni

Il cantautore è nato il 20 dicembre 1995 ed è tra i più apprezzati della musica italiana....

    I Modà annunciano il nuovo tour con Bianca Atzei

    I Modà e Bianca Atzei hanno appena pubblicato il brano Ti amo ma non posso dirlo. Kekko Silvestre...

    È morto a 74 anni il cantante Chris Rea

    "Ècon immensa tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato Chris",...

    Checco Zalone e Buen Camino, un film tra padri smarriti e comicità

    Checco Zalone ha presentato a Roma Buen Camino, in arrivo al cinema il 25 dicembre: un film che...