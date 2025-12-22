I Modà annunciano il nuovo tour con Bianca Atzei

I Modà e Bianca Atzei hanno appena pubblicato il brano Ti amo ma non posso dirlo. Kekko Silvestre ha raccontato: “La storia di due migliori amici che sono innamorati l'uno dell'altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto"

Freschi della pubblicazione della collaborazione Ti amo ma non posso dirlo, i Modà e Bianca Atzei si ritroveranno a condividere il palco nel corso della prossima tournée della formazione guidata dalla voce di Kekko Silvestre. Il gruppo ha annunciato i sei appuntamenti previsti per il prossimo anno: da Caserta a Palermo passando per Torino e Bari. Questo il calendario completo:

Venerdì 19 dicembre i Modà e Bianca Atzei hanno pubblicato Ti amo ma non posso dirlo, Kekko Silvestre ha raccontato: “È una canzone d'amore che al contrario delle classiche canzoni d'amore, quelle che magari raccontano storie finite, qui si parla di una storia che non è mai cominciata: la storia di due migliori amici che sono innamorati l'uno dell'altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto".

Il cantante ha poi parlato di Bianca Atzei: “Bianca ed io siamo molto amici ed avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. Sono più che orgoglioso e felice di averla avuta con noi in questo progetto tanto che non credo ci fermeremo qui perché tra noi c’è una grande alchimia, nella scrittura, nel lavoro, abbiamo gusti musicali simili. Voglio bene a Bianca ed è giusto che la musica torni al centro della sua vita”.