I Modà annunciano il nuovo tour con Bianca Atzei

I Modà e Bianca Atzei hanno appena pubblicato il brano Ti amo ma non posso dirlo. Kekko Silvestre ha raccontato: “La storia di due migliori amici che sono innamorati l'uno dell'altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto"
Il 20 giugno i Modà (FOTO) daranno il via al nuovo tour con la data zero in programma sul palco del Parco della Pace di Servigliano. La tournée, formata da sei appuntamenti live, vedrà protagonista anche Bianca Atzei.
MODà E BIANCA ATZEI, IL TOUR DEL 2026
Freschi della pubblicazione della collaborazione Ti amo ma non posso dirlo, i Modà e Bianca Atzei si ritroveranno a condividere il palco nel corso della prossima tournée della formazione guidata dalla voce di Kekko Silvestre. Il gruppo ha annunciato i sei appuntamenti previsti per il prossimo anno: da Caserta a Palermo passando per Torino e Bari. Questo il calendario completo:
- sabato 20 giugno 2026, Servigliano (FM), Parco della Pace
- giovedì 25 giugno 2026, Caserta, Reggia Di Caserta
- martedì 30 giugno 2026, Torino, Allianz Stadium
- venerdì 10 luglio 2026, Bari, Fiera del Levante
- mercoledì 22 luglio 2026, Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello
- venerdì 24 luglio 2026, Palermo, Velodromo
Approfondimento
Modà feat. Bianca Atzei, "Ti amo ma non posso dirlo" esce oggi
Venerdì 19 dicembre i Modà e Bianca Atzei hanno pubblicato Ti amo ma non posso dirlo, Kekko Silvestre ha raccontato: “È una canzone d'amore che al contrario delle classiche canzoni d'amore, quelle che magari raccontano storie finite, qui si parla di una storia che non è mai cominciata: la storia di due migliori amici che sono innamorati l'uno dell'altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto".
Il cantante ha poi parlato di Bianca Atzei: “Bianca ed io siamo molto amici ed avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. Sono più che orgoglioso e felice di averla avuta con noi in questo progetto tanto che non credo ci fermeremo qui perché tra noi c’è una grande alchimia, nella scrittura, nel lavoro, abbiamo gusti musicali simili. Voglio bene a Bianca ed è giusto che la musica torni al centro della sua vita”.
Approfondimento
Sanremo, il testo della canzone dei Modà: Non ti dimentico
La voce di Ora esisti solo tu ha aggiunto: “Qualche mese fa Kekko mi ha preso per mano e mi ha portato in studio standomi molto vicino in un momento particolare della mia vita. Abbiamo iniziato a scrivere insieme, ad ascoltare provini, melodie. Da lì è nata Ti amo ma non posso dirlo, una canzone che mi ha toccato il cuore completamente. Era da tantissimo tempo che un brano non mi toccava corde così profonde, intime, in modo così intenso e forse ne avevo bisogno in un momento di blocco personale. Sono grata di questo regalo”.
Nel febbraio di quest'anno i Modà sono tornati in gara con la canzone Non ti dimentico sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, il gruppo è stato protagonista di un grande concerto allo stadio San Siro di Milano e di una tournée da 150.000 biglietti venduti.
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno