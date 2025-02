Sono tornati sul palco del 75esimo Festival di Sanremo (IL LIVE) i Modà. Il gruppo, capitanato da Kekko Silvestre - durante la prima serata in camicia nera sbottonata e occhiale da sole - ha presentato al Festival Non ti dimentico, brano con un'essenza melodica e qualche sfumatura rock. Per la serata delle cover, la band ha scelto di duettare insieme a Francesco Renga con la canzone Angelo di Francesco Renga, accompagnati dall’artista autore del pezzo che vinse l'edizione 2005.

Kekkò è l'altro infortunato di questo Festival, dopo Francesca Michielin. "Come molti sanno, lunedì alle prove sono scivolato e mi sono fatto male alle costole. Il dolore persiste, e per tutelare le esibizioni sul palco abbiamo dovuto rinunciare a tutti gli impegni promozionali della settimana sanremese", ha spiegato ieri su Instagram, aggiungendo: "Per chi si chiede perché sono stato in silenzio fino ad ora e sono rimasto qua nonostante questo problema la risposta è semplice: di lavoro faccio il cantante e non il personaggio".