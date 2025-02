Il gruppo è nato agli inizi degli anni 2000 in provincia di Milano. Capitanati dal frontman Francesco "Kekko" Silvestre, hanno scelto il nome ispirandosi a quello di una discoteca a Erba. Il primo album, Ti amo veramente, è uscito nel 2004 e l’anno dopo sono stati nella sezione Giovani del Festival di Sanremo con il brano Riesci a innamorarmi. I successivi lavori in studio sono Quello che non ti ho detto e Sala d’attesa. Nel 2011 partecipano a Sanremo con Arriverà (insieme a Emma) piazzandosi secondi. Il grande successo arriva con il quarto album in studio, Viva i romantici, che raggiunge il disco di diamante, unica band italiana della storia ad aver toccato questo traguardo. Tornano a Sanremo nel 2013 con Se si potesse non morire e conquistano il terzo posto finale, seguito dall’album Gioia. Dopo il disco Passione maledetta il gruppo ha annunciato una pausa. Sono tornati con un nuovo disco nel 2019 (Testa o croce). Nel 2022 hanno raccolto EP e inediti nel disco Buona fortuna, l’anno dopo al Festival hanno portato Lasciami. Quella del 2025 è la quinta partecipazione in gara all’Ariston. Per questa estate hanno già annunciato un concerto a San Siro.