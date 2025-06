Frozen 3, quando esce e cosa sappiamo: le prime anticipazioni sul film

Introduzione

Frozen 3 si delinea all’orizzonte, e il regno di Arendelle si espande con una possibile saga in due parti.

A sei anni dall’uscita di Frozen 2, il mondo incantato creato da Walt Disney Animation Studios si prepara a tornare sul grande schermo. Il terzo capitolo della saga, Frozen 3, è attualmente in fase di sviluppo e, secondo alcune recenti anticipazioni diffuse da Jared Bush — regista, sceneggiatore di Zootropolis ed Encanto e attuale direttore creativo degli studios — potrebbe rappresentare solo la prima parte di un racconto diviso in due film. Le sue dichiarazioni lasciano intendere che Frozen 3 e il già annunciato Frozen 4 possano essere narrativamente connessi.

Benché si possa dire che Frozen 3 si staglia all’orizzonte, come abbiamo scritto all'inizio di questo articolo, si tenga però presente che l’uscita è fissata per il 24 novembre 2027, quindi abbiamo ancora un bel po’ di tempo per anelare l’arrivo di questo terzo atto della saga glaciale sul grande schermo.

Scopriamo di seguito tutto quello che finora si sa dell’attesissimo terzo capitolo di Frozen.