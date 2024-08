Frozen 3, svelate le prime immagini e confermato l'arrivo di Frozen 4

Le principesse Elsa, in sella ad un cavallo bianco, ed Anna, in sella ad un cavallo marrone che sul dorso trasporta anche il pupazzo di neve Olaf, si dirigono verso un castello incantato. Nel bosco alle loro spalle, un’ombra minacciosa le segue. In occasione della fiera D23, la direttrice creativa di Disney Jennifer Lee ha mostrato il primo concept art del film d’animazione musicale Frozen 3, che arriverà nei cinema nel 2027. Lee aveva scritto e co-diretto insieme a Chris Buck il primo episodio della saga campione di incassi, Frozen – Il regno di ghiaccio, ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen e vincitore nel 2014 dei premi Oscar per il Miglior film d’animazione e per la Miglior canzone, Let It Go, composta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. La direttrice creativa aveva poi scritto la sceneggiatura del sequel Frozen II – Il segreto di Arendelle, che aveva riportato sullo schermo i protagonisti Anna, Elsa, Kristoff e Olaf.