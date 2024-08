Biancaneve, trailer live-action Disney con Rachel Zegler e Gal Gadot

È uscito il trailer di Biancaneve , il remake live-action del classico d’animazione Disney Biancaneve e i sette nani che arriverà nelle sale il 21 marzo 2025 . La protagonista del film diretto da Marc Webb è l’attrice Rachel Zegler , che negli scorsi giorni alla fiera Disney D23 ha espresso il proprio entusiasmo per il suo ruolo da principessa. “È stato l’onore di una vita”, ha detto. “Penso che qualsiasi ragazza, qualsiasi bambina che possa indossare un abito da principessa Disney ed essere lei per un giorno, figuriamoci per sei mesi...è stata semplicemente l’esperienza più straordinaria e non vedo l’ora di condividerla con tutti voi”. La sua antagonista, la Regina Cattiva, ha invece il volto di Gal Gadot . “È stato molto divertente poter fare qualcosa di completamente diverso da qualsiasi cosa io avessi mai fatto prima”, ha raccontato. “È deliziosa, è malvagia, è magica”. In merito all'esperienza delle riprese, l’attrice ha aggiunto che “abbiamo avuto modo di lavorare con una troupe fantastica ed è stato semplicemente il meglio che potesse essere. Mi sento così fortunata a poter interpretare qualcosa che è così lontana da ciò che conosco e alla quale sono abituata, e mi sono divertita moltissimo ogni secondo”.

UNA PRINCIPESSA INDIPENDENTE

Il film d’animazione Biancaneve e i sette nani, uscito nel 1937, racconta la storia della giovane Biancaneve. Dopo che la sua matrigna, la Regina Cattiva, diventa gelosa della sua bellezza e ordina al Cacciatore di ucciderla, la principessa fugge dal castello e si rifugia in un cottage in compagnia dei Sette Nani. La Regina Cattiva, però, scopre che Biancaneve è ancora viva e sotto mentite spoglie le fa visita e le offre una mela avvelenata. La principessa cade in un sonno profondo, ma viene risvegliata dal bacio del vero amore del principe. Come anticipato alla fiera Disney D23 nel 2022, il remake live-action Biancaneve propone invece un “lato moderno” della storia, perché il personaggio interpretato da Rachel Zegler non viene salvato dal principe. “[Biancaneve] non sognerà il vero amore. Sogna di diventare il leader che sa di poter essere e il leader che il suo defunto padre le ha detto che avrebbe potuto essere se fosse stata impavida, giusta, coraggiosa e sincera”, ha raccontato l’attrice. “E quindi è semplicemente una storia davvero incredibile in cui i giovani di tutto il mondo possono riconoscersi”. Nel remake, Ansu Kabia interpreta il Cacciatore, mentre Andrew Burnap il nuovo personaggio Jonathan. Nelle scene risuoneranno sia le canzoni della colonna sonora originale, sia i brani inediti creati dal duo di cantautori Benj Pasek e Justin Paul.