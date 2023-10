Biancaneve, la prima immagine del live-action Disney con Rachel Zegler

Disney ha svelato la prima immagine di Biancaneve, il remake live action del classico d’animazione del 1937 Biancaneve e i sette nani. La foto mostra la principessa protagonista (interpretata da Rachel Zegler) circondata dai fedeli compagni d’avventure, i Sette Nani. Il film, inizialmente programmato per l’uscita nelle sale il 22 marzo 2024, ha subito un posticipo alla data del 21 marzo 2025 a causa dello sciopero degli attori dello Screen Actors Guild, il sindacato statunitense che da oltre 100 giorni protesta contro gli Studios di Hollywood. Il cast della pellicola diretta da Marc Webb e sceneggiata da Greta Gerwig ed Erin Cressida Wilson include non solo Zegler, la prima attrice latina nel ruolo di Biancaneve, ma anche Gal Gadot nei panni della Regina Grimilde, Ansu Kabia nel ruolo del Cacciatore e Andrew Burnap nelle vesti di un nuovo personaggio, Jonathan. A più di 85 anni di distanza dall’uscita del lungometraggio animato, Disney ha infatti rivisitato i personaggi e la storia della principessa più bella del reame, dalle figure dei Sette Nani alla trama incentrata non sulla relazione romantica con il principe azzurro, ma sull’evoluzione di Biancaneve nella donna risoluta che il padre l'ha sempre incoraggiata ad essere. A causa del discostamento dalla versione originale, le scelte hanno scatenato clamore sui social media.