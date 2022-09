Biancaneve, Rachel Zegler: da bambina mi faceva paura il film Disney

La confessione di Rachel Zegler

approfondimento

Biancaneve, svelata la data di uscita del live-action

Per interpretare la protagonista Biancaneve è stata scelta la giovane classe 2001 Rachel Zegler che, in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, ha ammesso che quando era bambina aveva visto una volta sola il primo classico Disney. Questo perché Rachel Zegler ha avuto paura soprattutto delle scene con protagonista la Regina Grimilde, l’antagonista principale della storia che, in un determinato momento, si trasforma in una vecchia signora che inganna Biancaneve offrendo la famigerata mela avvelenata. La scena della sua metamorfosi è stata tra quello che più hanno terrorizzato Rachel Zegler, che ha svelato anche un altro aneddoto: «Una volta sono andata a fare un giro a DisneyWorld, e c'era un'attrazione che si chiamava ”Le avventure spaventose di Biancaneve” e già dal nome non sembra qualcosa che possa piacere ad un bambino! Ne ero terrorizzata, decisi che non avrei mai più rivisto Biancaneve. Superai questa paura, credo, intorno ai sedici, diciassette anni». Insomma, la parte della protagonista rappresenta una sorta di rivincita contro le sue paure infantili in uno dei cartoni più apprezzati della Walt Disney. A interpretare la Regina Grimilde è stata scelta Gal Gadot, in un live action che sarà un musical che svilupperà una storia più ampia rispetto a quella che tutti conosciamo. Benj Pasek e Justin Paul sono gli autori delle canzoni che ascolteremo, noti al pubblico per le musiche in La La Land e The Greatest Showman.