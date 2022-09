Biancaneve, svelata la data di uscita del live-action

Biancaneve è il live-action del classico Disney del 1937 Biancaneve e i sette nani, il primo lungometraggio animato della storia, tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm. Rachel Zegler , vincitrice di un Golden Globe come miglior attrice per il ruolo di Maria nel film di Steven Spielberg West Side Story, morderà la mela avvelenata nei panni della principessa protagonista, mentre Gal Gadot , eroina in Wonder Woman, scoppierà di gelosia nel ruolo della Regina Cattiva . Andrew Burnap , che ha calcato le scene di Broadway nell’opera teatrale The Inheritance, interpreterà invece Jonathan , un personaggio inedito innamorato di Biancaneve, mentre Martin Klebba , pirata sui velieri di Pirati dei Caraibi, terrà il noto broncio di Brontolo . La regia di Marc Webb , che ha già diretto i film di The Amazing Spider-Man, si baserà sulla sceneggiatura di Greta Gerwig (nominata agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale con Piccole Donne nel 2020 e in uscita nelle sale con Barbie insieme a Margot Robbie e Ryan Gosling nel 2023) e di Erin Cressida Wilson .

LE POLEMICHE

Lo scorso anno, la scelta della giovanissima attrice statunitense di origini colombiane Rachel Zegler per il ruolo di Biancaneve ha scatenato sui social network le proteste di alcuni fan, che hanno lamentato lo stravolgimento della tradizionale rappresentazione bianca e rosea della principessa. Una polemica che ricorda il recente malcontento social per l’Ariel nera di Halle Bailey nel nuovo live-action Disney La Sirenetta, e alla quale Zegler, in un’intervista a Variety, ha replicato: “Non avrei mai immaginato di avere questa possibilità. Normalmente, non si vedono Biancaneve di origine latina. Anche se Biancaneve è un personaggio importante nei paesi latini. Ma non si vedono spesso persone che mi assomigliano o che sono come me che interpretano questi ruoli. Quando è stato annunciato, è stato un argomento in trend su Twitter per giorni, perché tutte le persone erano arrabbiate. Dobbiamo accompagnarle nella giusta direzione. Alla fine, io faccio un lavoro che mi piace tantissimo. Sarò una principessa latina”. Contro il nuovo progetto Disney si è scagliato anche Peter Dinklage, vincitore di quattro Emmy Awards per il ruolo di Tyrion Lannister nella fortunatissima serie Il Trono di Spade. Durante un episodio del podcast WTF di Marc Maron, l’attore ha accusato la produzione di arretratezza: “C’è molta ipocrisia. Nessuna offesa, ma sono stato colpito da quanto fossero orgogliosi di aver scelto un’attrice latina per la parte di Biancaneve ma continuassero a raccontare la storia di Biancaneve e i sette nani. Da un lato sei progressista, ma dall’altro riproponi la storia dei sette nani che vivono nella caverna”. La Disney ha quindi rassicurato il pubblico con la promessa di "evitare di rinforzare gli stereotipi presenti nel film originale”.