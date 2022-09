Il re leone: il prequel si intitolerà "Mufasa" (e pare uscirà nel 2024)

L'attesissimo film prequel del capolavoro della Disney “Il re leone” finalmente ha ottenuto il titolo ufficiale. Si intitolerà “Mufasa” e ne è stato appena mostrato un filmato in occasione dell'evento D23. L’acclamato regista di "Moonlight”, Barry Jenkins, è salito sul palco per annunciare ufficialmente "Mufasa: il re leone”, la cui diegesi precede quella della pellicola del 2019 intitolata “Il re leone”

L'attesissimo film prequel del capolavoro della Disney "Il re leone" finalmente ha un titolo ufficiale. Si intitolerà "Mufasa: il re leone" e ne è stato appena mostrato un assaggio in occasione dell'evento D23. L'acclamato regista di "Moonlight", Barry Jenkins, è salito sul palco dell'evento per annunciare ufficialmente "Mufasa: il re leone", la cui diegesi precede quella della pellicola del 2019 intitolata "Il re leone". Dopo aver rivelato il titolo definitivo, Jenkins ne ha offerto anche un filmato in anteprima.



Questo film era stato originariamente annunciato nel 2020 come sequel della pellicola dell’anno prima, il 2019. La pandemia chiaramente ha rallentato i ritmi lavorativi e l'uscita del film è quindi slittata. Pare che esca nel 2024, anche se per adesso si tratta soltanto di rumors dato che non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale in merito.



"Mufasa" racconterà la storia delle origini del leone messo a titolo, il padre di Simba. Ne esplorerà l'infanzia, portandoci a conoscere gli anni trascorsi assieme a suo fratello Scar, quando entrambi erano poco più che dei cuccioli.



Il film originale presenterà la voce di Aaron Pierre e Kelvin Harrison Jr. per interpretare le ugole dei leoni protagonisti, in sostituzione a James Earl Jones (nei panni di Mufasa sia nell'originale del 1994 sia nel remake in CGI del 2019). A interpretare il malvagio Scar erano invece Jeremy Irons nel film del 1994 e Chiwetel Ejiofor in quello del 2019.



Il filmato esclusivo in anteprima

Oltre ad annunciare il titolo, è stato mostrato al pubblico della fiera D23 un filmato in anteprima esclusivo. Il frammento della pellicola è cominciato con Rafiki (John Kani) che racconta ai cuccioli la storia di Mufasa, rivelando che il re leone era orfano di madre e padre. Prima di essere incoronato re di Pride Rock, Mufasa ha dovuto girare per il mondo da solo, affrontando parecchi ostacoli e vivendo numerose avventure.

“In questo luogo è nato un leone senza una goccia di nobiltà nel sangue”, racconta Rafiki. “È il leone che ha cambiato le nostre vite per sempre”.



Come racconta il giornalista americano Wilson Chapman in un articolo apparso in queste ore su Variety, il filmato includeva anche la narrazione di Timon di Billy Eichner, il quale scherzando avrebbe detto: "Aspetta, aspetta… Non sono in questa storia? Non mi sento visto".



La saga di “The Lion King”

The Lion King, in italiano tradotto come Il re leone (con la r e la l minuscole) è una delle epopee Disney più amate di tutti i tempi, con l'originale del 1994 che rimane un classico acclamato dalla critica e che ha incassato oltre 960 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il remake del 2019 ha sostituito lo stile artistico 2D dell'originale con il rendering di animali CGI realistici, e ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica. Tuttavia ha avuto ancora più successo rispetto al capostipite, incassando oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale.



"Mufasa" sarà il terzo lungometraggio diretto da Jenkins, dopo essersi occupato della regia del premio Oscar “Moonlight” e di “If Beale Street Could Talk”. Non è stata ancora annunciata una data di uscita per il film, tuttavia dovrebbe trattarsi del 2024, benché per adesso si tratta solo di voci.