Disney, trovato il regista del sequel de Il Re Leone

approfondimento

I migliori film Disney

Tra i titoli più apprezzati dal pubblico vi è, senza dubbio, “Il Re Leone”. In molti si sono chiesti se vi fosse in cantiere un progetto per il sequel, particolarmente amato dai fan, con un Simba ormai adulto e da tempo saggio re. Gli Studios non sembrano intenzionati a deludere le aspettative. Il live action de “Il Re Leone 2” si farà.

Disney ha già individuato il regista cui affidare questo enorme progetto. Si tratta di Barry Kenkins, regista di grande talento, con all’attivo tre pellicole. Due di queste sono “Moonlight” e “Se la strada potesse parlare”. Titoli dall’enorme successo, entrambi in corsa agli Oscar. Kenkins, che si è occupato anche dello script, è stato candidato per la miglior sceneggiatura nel 2017, vincendo grazie a “Moonlight”, per il quale è stato nominato anche come migliore regista. Ancora una candidatura per la sceneggiatura nel 2019. Ha inoltre sfiorato anche i Golden Globe, evidenziando la bontà del suo lavoro.