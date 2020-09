Coronavirus, ultime notizie dall'Italia e dal mondo. DIRETTA

Sicilia, scatta oggi obbligo mascherine in strada

Da oggi in Sicilia, e almeno fino al 30 ottobre, uso obbligatorio delle mascherine quando si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Sono le misure di prevenzione imposte dall'ultima ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, per limitare il contagio del Coronavirus nell'Isola. Il provvedimento in vigore si è reso necessaria visto il costante aumento del numero dei casi di Covid-19.