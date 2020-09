Covid, stabile curva contagi: in 24h 1.851 casi con 105mila test. DATI

Sono circa 200 in più di ieri i nuovi contagiati registrati nell’ultimo giorno, ma sono stati effettuati oltre 15mila test in più. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute del 30 settembre sulla situazione coronavirus in Italia. Diciannove i decessi, 9 le persone in più in terapia intensiva (280 in totale). Campania, Lazio e Lombardia le regioni con il maggior incremento di positivi. Dall’inizio della pandemia i contagi sono stati 314.861 e i morti 35.894