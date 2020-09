12/17 ©Ansa

In Puglia, il 29 settembre, sono stati processati 4.131 tamponi per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 76 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 nella Bat, 37 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Un dipendente del Comune di Monopoli è risultato positivo e per questo motivo il sindaco Angelo Annese ha deciso di chiudere gli uffici comunali per consentire la sanificazione degli ambienti