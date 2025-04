Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 aprile: la rassegna stampa

Migliaia di fedeli in fila in San Pietro per omaggiare la salma di Papa Francesco. In Parlamento si è tenuta la commemorazione per Bergoglio, con l'intervento della premier Meloni: "Con lui non c'erano barriere". Anche i leader dell'opposizione, tra cui Schlein e Conte, hanno preso la parola: "Basta ipocrisie". Spazio anche all'Ucraina, con il presidente Trump che, dopo aver detto "no" sulla Crimea a Kiev, attacca Zelensky: "Così prolunga lo sterminio"