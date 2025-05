Teleselling, procedimenti di Arera verso 8 aziende di energia

Il provvedimento, emesso il 26 maggio, riguarda Enel Energia, Eni Plenitude, Sorgenia, Alleanza Luce&Gas, Amg Gas, Pulsee, Vivigas e Wekiwi. Le aziende avrebbero violato gli obblighi informativi nei confronti dei clienti finali previsti dal Codice di condotta commerciale ascolta articolo

Otto aziende nel mirino di Arera. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha deciso di avviare "otto procedimenti sanzionatori per violazioni di obblighi informativi nei confronti dei clienti finali ai sensi del Codice di condotta commerciale". Il provvedimento, emesso il 26 maggio, riguarda Enel Energia, Eni Plenitude, Sorgenia, Alleanza Luce&Gas, Amg Gas, Pulsee, Vivigas e Wekiwi. Al centro della questione le operazioni di teleselling, la pratica commerciale che consiste nella vendita di prodotti o servizi tramite telefono, per le quali le aziende in questione non avrebbero operato con trasparenza e completezza di informazioni.

Il provvedimento Nella determinazione l'Arera ricorda che ha introdotto, con il Codice di condotta commerciale, "una specifica regolazione che definisce, in accordo con le previsioni del Codice del consumo e delle direttive comunitarie in materia energetica, le regole di comportamento che i venditori di energia elettrica e/o di gas naturale (compresi i loro incaricati a qualunque titolo) devono osservare nei rapporti commerciali con i clienti finali (clienti domestici e clienti non domestici di piccole dimensioni)”. L'Autorità sottolinea inoltre che "la trasparenza e la completezza delle informazioni sulle offerte commerciali fornite dai venditori ai clienti finali in fase precontrattuale è cruciale in considerazione del riverbero di quelle attività nell'attuale e delicato contesto di transizione al mercato libero, in cui è ancora più urgente che - su tutto - la scelta della fornitura da parte del cliente finale sia, non solo resa possibile, ma agevolata dai venditori attraverso il pieno rispetto delle prescrizioni vigenti; la chiarezza, l'omogeneità e la comprensibilità delle informazioni commerciali, anche ai fini di una comparazione delle offerte per addivenire ad una scelta consapevole, rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per consentire una partecipazione attiva al mercato da parte del cliente finale, anche di piccole dimensioni".