Arezzo, bambino di 10 anni caduto dal terrazzo giocando: è grave

La caduta è avvenuta da un'altezza di circa otto metri. Sono subito intervenuti i soccorsi che hanno attivato l'elitrasporto al Meyer di Firenze

L'incidente è avvenuto questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia ad Arezzo. Il bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un'altezza di circa otto metri, subito soccorso è stato poi trasportato al Meyer di Firenze in elicottero.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe precipitato mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terrazzo. Sul posto il 118, il bambino è stato trasferito all'ospedale Meyer in codice di urgenza rosso. Sul posto la polizia. 

 

