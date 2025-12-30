Cinque operatori sanitari (tre medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e due dottori della guardia medica) sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre 50enne Antonella Di Ielsi, decedute a causa di un'intossicazione alimentare a Natale. Stabile il marito. Nuovi rilievi della polizia in casa, sequestrato il cibo della Vigilia. Mercoledì le autopsie

Cinque medici sono indagati per la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute per una probabile intossicazione alimentare . L'inchiesta della Procura punta a fare luce su cosa sia accaduto nella casa di Pietracatella nelle ore che hanno preceduto il Natale e poi ancora tra il 25 e il 27 dicembre all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. I sanitari iscritti nel registro degli indagati sono tre medici del Cardarelli, due venezuelani e un italiano, e due dottori della guardia medica. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e lesioni colpose. Qualche novità è attesa dalle autopsie che saranno effettuate mercoledì. Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, intossicato anche lui, è ricoverato in condizioni stabili all'ospedale Spallanzani di Roma. La figlia più grande, che non avrebbe partecipato al pasto in famiglia, era stata ricoverata in via precauzionale nello stesso nosocomio.

Le indagini

"L'indagine è prioritariamente volta a ricostruire l'intera catena degli interventi medici - ha spiegato il procuratore Nicola D'Angelo - con specifico riguardo ai precedenti accessi della quindicenne e di sua madre presso il pronto soccorso: risulta, infatti, che la minore si fosse presentata in struttura per due volte prima del decesso. Data l'estrema complessità del quadro clinico - ha aggiunto ancora il procuratore - sono stati disposti accertamenti multidisciplinari per verificare l'eventuale sussistenza di negligenze o sottovalutazioni del quadro clinico della minore e della madre, nonché errori nell'applicazione dei protocolli diagnostici”.

Sequestrato il cibo della vigilia di Natale

La polizia intanto anche ieri è tornata nell'abitazione di Pietracatella per nuovi rilievi. Tra gli accertamenti, oltre a quelli sugli alimenti prelevati il giorno prima nella casa di famiglia - vongole, cozze, seppie baccalà e funghi, questi ultimi prodotti confezionati e certificati, consumati il 24 dicembre - si stanno effettuando verifiche su una eventuale contaminazione accidentale di farine. Qualche mese fa in un mulino che produce farina di proprietà di parenti del padre c'era stata una disinfestazione contro la presenza di topi. Non si esclude la possibilità di una contaminazione della farina con il veleno per topi, ma per ora è solo una delle tante ipotesi in campo.