Mamma e figlia morte intossicate, ancora sconosciute cause tra le ipotesi veleno per topiCronaca
Cinque operatori sanitari (tre medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e due dottori della guardia medica) sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre 50enne Antonella Di Ielsi, decedute a causa di un'intossicazione alimentare a Natale. Stabile il marito. Nuovi rilievi della polizia in casa, sequestrato il cibo della Vigilia. Mercoledì le autopsie
Cinque medici sono indagati per la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute per una probabile intossicazione alimentare. L'inchiesta della Procura punta a fare luce su cosa sia accaduto nella casa di Pietracatella nelle ore che hanno preceduto il Natale e poi ancora tra il 25 e il 27 dicembre all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. I sanitari iscritti nel registro degli indagati sono tre medici del Cardarelli, due venezuelani e un italiano, e due dottori della guardia medica. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e lesioni colpose. Qualche novità è attesa dalle autopsie che saranno effettuate mercoledì. Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime, intossicato anche lui, è ricoverato in condizioni stabili all'ospedale Spallanzani di Roma. La figlia più grande, che non avrebbe partecipato al pasto in famiglia, era stata ricoverata in via precauzionale nello stesso nosocomio.
Le indagini
"L'indagine è prioritariamente volta a ricostruire l'intera catena degli interventi medici - ha spiegato il procuratore Nicola D'Angelo - con specifico riguardo ai precedenti accessi della quindicenne e di sua madre presso il pronto soccorso: risulta, infatti, che la minore si fosse presentata in struttura per due volte prima del decesso. Data l'estrema complessità del quadro clinico - ha aggiunto ancora il procuratore - sono stati disposti accertamenti multidisciplinari per verificare l'eventuale sussistenza di negligenze o sottovalutazioni del quadro clinico della minore e della madre, nonché errori nell'applicazione dei protocolli diagnostici”.
Sequestrato il cibo della vigilia di Natale
La polizia intanto anche ieri è tornata nell'abitazione di Pietracatella per nuovi rilievi. Tra gli accertamenti, oltre a quelli sugli alimenti prelevati il giorno prima nella casa di famiglia - vongole, cozze, seppie baccalà e funghi, questi ultimi prodotti confezionati e certificati, consumati il 24 dicembre - si stanno effettuando verifiche su una eventuale contaminazione accidentale di farine. Qualche mese fa in un mulino che produce farina di proprietà di parenti del padre c'era stata una disinfestazione contro la presenza di topi. Non si esclude la possibilità di una contaminazione della farina con il veleno per topi, ma per ora è solo una delle tante ipotesi in campo.
Vedi anche
Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici
L’indagine interna della Asl
Sulla vicenda è intervenuta anche l'azienda sanitaria regionale con il direttore generale Giovanni Di Santo che ha fornito i primi esiti delle indagini interne. "Le cause che hanno determinato i decessi - ha detto - non sono ancora note, ma una prima certezza c'è ed è riconducibile ad una tossinfezione la cui natura è ancora sconosciuta; non è escluso che possa trattarsi di una intossicazione alimentare o chimica”. Un evento sul quale bisogna attendere i risultati clinici e sul quale, ha spiegato il direttore generale, anche lo Spallanzani di Roma, "sta continuando a fare ricerca". Ad una specifica domanda sulla correttezza dei percorsi clinici e diagnostici attuati al pronto soccorso al momento dell'accesso delle due donne, Di Santo ha detto che il personale medico e sanitario "ha confermato di aver osservato" le linee guida e le buone pratiche. Le indagini diagnostiche, secondo il vertice aziendale, sono state effettuate secondo prassi consolidata, tutto questo in base "ad una prima valutazione". Sulle dimissioni delle due donne dal pronto soccorso, Di Santo ha spiegato che sono state "condivise con i familiari" in quanto il quadro clinico "presentava sintomi aspecifici".
Vedi anche
Intossicazioni alimentari, sintomi e rischi da non sottovalutare
©Ansa
Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO
Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali