Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici

Mamma e figlia morte per intossicazione a Campobasso, indagati 5 medici. Padre ricoverato

Cronaca

La Squadra Mobile ha sequestrato le cartelle cliniche e i resti degli alimenti nell’abitazione della famiglia a Pietracatella. Nel frattempo il padre, Gianni Di Vita e l’altra figlia di vent’anni sono stati trasferiti allo Spallanzani di Roma. L'uomo è vigile e le sue condizioni sono stabili, "ben controllate", fanno sapere dall'ospedale della Capitale

Cinque medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per la morte di Sara Di Vita, di 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, a causa di un'intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso. L'indagine, si legge in una nota della Procura, "è prioritariamente volta a costruire l'intera catena degli interventi medici, con specifico riguardo ai precedenti accessi della 15enne presso il Pronto soccorso: risulta infatti che la minore si fosse presentata in struttura per due volte prima del decesso. Parimenti si indaga sugli interventi richiesti dalla madre prima dell'evento fatale". 

Il padre è ricoverato

La Squadra Mobile intanto ha sequestrato le cartelle cliniche e i resti degli alimenti nell’abitazione della famiglia a Pietracatella. Intanto Gianni Di Vita, padre della quindicenne morta, è vigile e le sue condizioni sono stabili, "ben controllate". Lo rende noto l'istituto Spallanzani dove l'uomo è ricoverato, la stessa struttura dove è stata trasferita l'altra figlia di vent'anni, che non ha accusato sintomi simili. In queste ore, spiega l'ospedale, l'uomo è sottoposto agli accertamenti del caso.

Le ipotesi di reato avanzate dalla procura sono omicidio colposo e lesioni colpose.

Sanità Campobasso, madre e figlia muoiono dopo il ricovero
Salute e Benessere

Botulino e botulismo alimentare, che cosa sono e quali sono i sintomi

Alcuni microrganismi – il più noto è il Clostridium botulinum – producono tossine che sono in grado di portare a una malattia neuro-paralitica. Il botulismo si manifesta in diverse forme, tra cui quella legata al consumo di alimenti a rischio: conserve e semi-conserve su tutti. Le sostanze pericolose vengono neutralizzate dal calore e si formano solo in assenza di ossigeno

