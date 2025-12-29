Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Intossicazione alimentare: quali sono i sintomi e i rischi da non sottovalutare

Jennifer Caspani

Jennifer Caspani

Le tossinfezioni alimentari possono avere conseguenze gravi se non riconosciute in tempo, come ha spiegato Patrizia Laurenti, professoressa di Igiene all’Università Cattolica, ospite a Timeline. L’esperta ha illustrato i principali rischi legati al consumo di alimenti contaminati, dai sintomi iniziali ai casi più severi. Un tema tornato d’attualità dopo il caso di Pietracatella, dove una presunta intossicazione alimentare ha causato la morte di una 15enne e di sua madre

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ