Le tossinfezioni alimentari possono avere conseguenze gravi se non riconosciute in tempo, come ha spiegato Patrizia Laurenti, professoressa di Igiene all’Università Cattolica, ospite a Timeline. L’esperta ha illustrato i principali rischi legati al consumo di alimenti contaminati, dai sintomi iniziali ai casi più severi. Un tema tornato d’attualità dopo il caso di Pietracatella, dove una presunta intossicazione alimentare ha causato la morte di una 15enne e di sua madre