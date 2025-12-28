Campobasso, sospetta intossicazione alimentare: muore una 15enne

Non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia. La studentessa viveva a Pietracatella e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano. Il sindaco di Pietracatella: “Tragedia che lascia senza parole”

Una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da alcune ore. Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia. La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo Classico nel capoluogo molisano.

Ipotesi epatite fulminante da intossicazione alimentare



Secondo quanto riferito da fonti mediche, al momento l'ipotesi principale avanzata dai sanitari dell'ospedale Cardarelli di Campobasso sulla morte della 15enne è quella di una epatite fulminante legata a una intossicazione alimentare. La struttura sanitaria del capoluogo molisano ha disposto accertamenti ulteriori diagnostici per stabilire le cause del decesso. Sono in corso verifiche anche sugli accessi al pronto soccorso, nei giorni scorsi, da parte della ragazza e dei suoi familiari.



Il sindaco: “Tragedia che lascia senza parole”



"Siamo sconvolti, è una tragedia che ci lascia senza parole”, ha dichiarato all'Ansa, il sindaco di Pietracatella (Campobasso), Antonio Tommasone. ”Il paese è incredulo di fronte a una tragedia tale, esprimo il cordoglio mio e di tutta la comunità alla famiglia”, ha concluso.