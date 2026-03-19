Il piccolo era stato portato in ospedale a San Daniele lunedì 16 marzo a causa della febbre alta e dei forti sintomi apparentemente influenzali. Dopo il trasporto d'urgenza al polo ospedaliero di Udine, il suo cuore ha smesso di battere. I genitori, Elisa Forte e Ilario Tommasini, conosciuti nel mondo del rugby, sono in attesa degli accertamenti per capire le cause che hanno portato al decesso del piccolo

Un bambino di 14 mesi è morto Udine dopo un episodio di febbre acuta che aveva reso necessario il ricovero. Il piccolo era figlio di Elisa Forte e Ilario Tommasini, due ex campioni di rugby particolarmente legati al Villorba, squadra della provincia di Treviso. Il bimbo, secondo quanto ricostruito, da domenica 15 marzo aveva iniziato a manifestare un malessere che era inizialmente sembrato riconducibile a un’influenza. Le sue condizioni erano però peggiorate il giorno successivo, con febbre alta, inappetenza e altri sintomi in costante peggioramento. I genitori avevano quindi deciso di portare il figlio al pronto soccorso dell'ospedale civile di San Daniele dal quale poi era stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Udine. La notte successiva, il cuore del piccolo di poco più di un anno ha smesso di battere. Le cause del decesso sono ancora da accertare.