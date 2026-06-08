Temperature fino a 30 gradi anche al Nord

Nel Sud Italia il grande caldo arriva in anticipo, sostituendo un'inizio di stagione che si era mantenuto mite. Le temperature saliranno infatti fino a 4 gradi oltre la media stagionale, per toccare il picco nel Foggiano con 36 gradi. Come spiega Claudio Tei, meteorologo del Consorzio Lamma tra Regione Toscana e Cnr citato da RaiNews, "il caldo sarà più intenso nelle zone interne di Puglia, Sicilia, Sardegna, dove già oggi si registrano 2 gradi sopra la media, e un pò meno in quelle di Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Umbria. Sulle coste invece grazie alla ventilazione non si andrà oltre i 30 gradi". Anche al Nord, dopo gli ultimi giorni previsti di maltempo, le temperature saliranno per un massimo di 30 gradi, mantenendosi invariate nel weekend. Dal 10 giugno, Bologna, Firenze, Foggia e Catania supereranno i 32 gradi, mentre Roma e Cagliari si rinfrescheranno un pò. Secondo l'esperto, queste temperature anomale saranno l'effetto congiunto "dell'Anticiclone delle Azzorre e di quello africano, cui si aggiungono i venti non particolarmente intensi e una base di partenza con temperature più alte a causa del cambiamento climatico".