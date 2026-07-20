La Procura generale di Torino ha sequestrato il denaro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie “a garanzia delle spese di giustizia”. Roggero è stato condannato anche a un risarcimento provvisionale ai parenti delle vittime di 480mila euro. Oggi la moglie e le due figlie lo hanno visitato in carcere a Bollate dove il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e per averne ferito un terzo, è detenuto da venerdì