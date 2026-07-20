La Procura generale di Torino ha sequestrato il denaro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie “a garanzia delle spese di giustizia”. Roggero è stato condannato anche a un risarcimento provvisionale ai parenti delle vittime di 480mila euro. Oggi la moglie e le due figlie lo hanno visitato in carcere a Bollate dove il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e per averne ferito un terzo, è detenuto da venerdì
La Procura generale di Torino con una nota conferma di aver chiesto e ottenuto il sequestro conservativo di 50mila euro che dal conto corrente del comitato #iostoconmarioroggero era stata trasferita su un conto tunisino, intestato al gioielliere di Grinzane Cavour e alla moglie Maringela Sandrone prima del processo di appello.
La nota della Procura
Il comunicato stampa, firmato dal procuratore generale Lucia Musti, è stato diffuso questa mattina per "chiarire" la questione del "risarcimento danni". La decisione del pg viene spiegata "a garanzia delle spese di giustizia". Roggero - viene ricordato nella nota - è stato condannato in primo grado dalla corte d'Assise di Asti al pagamento di una provvisionale di 480mila euro a favore di 14 parenti dei rapinatori uccisi, parti civili al processo, dal terzo complice, vittima di tentato omicidio. Una sentenza, viene ricordato, "confermata sul punto in appello". La quantificazione definitiva dei danni verrà stabilita in un separato giudizio civile.