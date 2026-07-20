Caso Roggero, Musk: "Follia, giudice e pm sarebbero da condannare"

Entra, a gamba tesa, anche Elon Musk nel dibattito su Mario Roggero, il gioielliere in carcere da venerdì dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il patron di Tesla ha espresso il suo sostegno a Roggero, attaccando però la magistratura italiana. Rispondendo su X al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il gioielliere, Musk ha scritto che "si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna".