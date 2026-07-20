Incendio a Prato, azienda in fiamme a Mezzana: alta colonna di fumo

Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale in via Campostino di Mezzana. L'allarme è scattato alle ore 14:35, quando il comando dei vigili del fuoco di Prato ha richiesto il supporto del comando di Firenze per fronteggiare il rogo. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Firenze Ovest, di Calenzano, della sede centrale di Firenze e del distaccamento di Barberino del Mugello.

Per le operazioni di spegnimento sono state inviate due squadre, un'autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte.