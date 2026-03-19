Bimbo Napoli, interrogatori: al centro orari e ricostruzioni

Sono previsti il 31 marzo gli interrogatori del primario Guido Oppido e del suo aiuto chirurgo, Emma Bergonzoni, accusati anche di falso, oltre che di omicidio colposo in concorso con altri 5 professionisti dell’ospedale Monaldi di Napoli, per la morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto a due anni in seguito al trapianto di un cuore congelato e danneggiato dal trasporto in ghiaccio secco