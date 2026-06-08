Cagliari, sequestrate oltre diecimila piante di cannabis

Quattro capannoni con all’interno una vasta coltivazione illegale di cannabis: sono stati scoperti a Cagliari, nelle campagne di Dolianova, e adesso sono sotto sequestro. All'interno dei capannoni, i Carabinieri hanno scoperto circa 10.000 piante di canapa indiana, di altezza compresa tra i 150 e i 180 centimetri, tutte in avanzato stato di maturazione. Nel corso delle attività sono stati sorpresi sul posto e bloccati due uomini, che avrebbero avuto la gestione comune dell'intera struttura. Per i due si configurerebbe l'ipotesi di reato di produzione di sostanze stupefacenti.