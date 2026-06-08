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Fabbrica in fiamme nel Pisano: nube densa ed evacuazioni

Cronaca

Un vasto incendio è divampato nel capannone di una fabbrica di lavorazione di materiale plastico a Vicopisano, in provincia di Pisa. Nell'area colpita dal rogo si è subito sviluppata una densa nube nera visibile a decine di chilometri e per precauzione sono stati evacuati i dipendenti di alcune aziende vicine e un istituto scolastico. I Comuni di Vicopisano e Cascina hanno invitato la popolazione a tenere le finestre chiuse.

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