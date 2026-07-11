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Addio a Peppino di Capri, icona della musica italiana

Cronaca

È morto a Capri Peppino di Capri, icona della musica italiana. Aveva 86 anni e si è spento dopo una lunga malattia nella sua amata isola. La sua ultima apparizione pubblica risale a un anno fa alla Certosa di San Giacomo, dove emozionò il pubblico cantando “Champagne” con la band Capri Rockers, tra applausi e standing ovation. Con oltre settant’anni di carriera, due vittorie a Sanremo e successi senza tempo, lascia un’eredità musicale unica.

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