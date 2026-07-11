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Milano, lanciata raccolta firme contro i disservizi Trenord

Cronaca

+Europa lancia “Lombardia Si Muove”, raccolta firme per una legge regionale sul trasporto ferroviario. La proposta chiede più trasparenza sui dati, controlli indipendenti e indennizzi automatici per i disservizi Trenord. Magi denuncia ritardi, cancellazioni e disagi per milioni di pendolari.

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